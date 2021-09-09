انت الان تتابع خبر فوائد غير متوقعة للذرة... تقي من أمراض كثيرة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وربطت الدراسة بين أصباغ الأنثوسيانين الموجودة في الذرة الأرجوانية وتحسين امتصاص الغلوكوز وزيادة إفراز الأنسولين، بالإضافة إلى تنشيط مستقبل الأحماض الدهنية الحرّة والغلوكوكيناز، وهما يرتبطان بانخفاض مخاطر مرض السكري.ويُعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ولتعزيز صحة الجسم بالكامل، وتساعد الذرة في الحفاظ على هذا التوازن من طريق ألياف الذرة القابلة للذوبان والتي تزيد من كمية "البيفيدو باكتيريا" المفيدة في الجهاز الهضمي.

وأكدت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن الفشار يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 154%، مقارنةً بالخبز الأبيض الذي يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 100%، بالإضافة إلى ذلك فإن الفشار قليل الدسم أكثر إشباعاً من رقائق البطاطس عالية الدسم.



يُشار إلى أن الذرة تقي من أمراض القلب وتساعد في خفض ضغط الدم وتنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية عالية والكثير من الفيتامينات والمعادن.