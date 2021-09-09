المنافذ الحدودية تعيد عجلتين محملتين بـ'ملابس مستخدمة' الى ايران

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من إعادة إصدار عجلتين الى الجانب الايراني تحتوي (ملابس مستخدمة) مخالفة للضوابط ويمنع استيرادها وإدخالها البلاد".

واشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".

