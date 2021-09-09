انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تعيد عجلتين محملتين بـ'ملابس مستخدمة' الى ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إعادة إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من إعادة إصدار عجلتين الى الجانب الايراني تحتوي (ملابس مستخدمة) مخالفة للضوابط ويمنع استيرادها وإدخالها البلاد".
واشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".
واشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".