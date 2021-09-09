سقوط "الإخوان".. المغاربة يسجلون أكبر نسبة تصويت بتاريخ المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لا تزال أرقام الانتخابات المغربية تبوح بمفاجآتها بعد أن اجتمع المغاربة على الخروج في أكبر تصويت بتاريخ المملكة لإسقاط الإخوان.



وزارة الداخلية المغربية وعلى لسان وزيرها عبدالوافي لفتيت كشفت أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50,35%.

وكانت هذه النسبة استقرت في حدود 43% في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53% في آخر انتخابات محلية وجهوية عام 2015.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).

ومن بين الضربات القاصمة التي وجهها المغاربة لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم) بالمغرب هي خسارته معظم مقاعده البرلمانية في العاصمة الاقتصادية للمملكة (الدار البيضاء).

وتكبد حزب العدالة والتنمية (الإخواني) هزيمة قاسية بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش.

وبحسب الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت فقد تصدر التجمع، المصنف ضمن الصف الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 97% من الأصوات.

أما حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011، فسجل تراجعاً مدوياً؛ إذ انخفضت حصته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

كان الناخبون المغاربة قد أدلوا الأربعاء بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.