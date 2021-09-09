تقرير يكشف أن نتائج الانتخابات المغربية أحدثت زلزالا مدويا للإخوان

توالت الضربات القاصمة على حزب العدالة والتنمية بالمغرب بعد خسارته معظم مقاعده البرلمانية في العاصمة الاقتصادية للمملكة (الدار البيضاء).

وظلت خسارة عبدالعزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، التي تلقاها في منطقة عين الشق عقب فشله في المحافظة على مقعده النيابي، أبرز النتائج السلبية التي تكبدها على صعيد المدينة.

واحتل العماري المرتبة الرابعة وراء مرشحي كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وهذه النتيجة التي توقعها معظم المتتبعين ترتبط بالحصيلة الهزيلة لحزب العدالة والتنمية في تسيير شؤون الدار البيضاء.

كما فقد حزب العدالة والتنمية "الإخواني" مقاعده البرلمانية في دوائر آنفا والحي الحسني ودرب السلطان وعين السبع وسيدي عثمان، ومناطق أخرى بالعاصمة الاقتصادية.

وتكبد حزب العدالة والتنمية (الإخواني) هزيمة قاسية بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش.