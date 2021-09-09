الشيخ محمد بن زايد يهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رزان المبارك بمناسبة انتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.



وقال عبر حسابه بتويتر، "نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم".