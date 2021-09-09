شكرا لقرائتكم خبر عن 5921 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 5921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و585 ألفا و423 إصابة، والوفيات إلى 129 ألفا و707 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 013ر80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.