شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا : 2922 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت هولندا 2922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و997 ألفا و896 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و433 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 007ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.