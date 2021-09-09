شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 10 في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في مقدونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة في مقدونيا الشمالية إن حريقا نشب في مستشفى مؤقت لمرضى كوفيد-19 في بلدة تيتوفو وأودى بحياة عشرة على الأقل.

وكتب الوزير فينكو فيليبس على تويتر أمس الأربعاء "تأكدت وفاة عشرة في الحريق حتى الآن لكن العدد قابل للزيادة. إنه يوم حزين جدا".

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لحريق ضخم في المستشفى بينما تهرع فرق الإطفاء للمكان. وأمكن إخماد الحريق بعد بضع ساعات.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز إنه لم يتضح عدد المرضى بالمستشفى لدى اندلاع الحريق حوالي الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وعدد مرضى كورونا في تزايد في مقدونيا الشمالية منذ منتصف أغسطس آب مما دفع الحكومة لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد التي يقطنها مليونا نسمة 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.