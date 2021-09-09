انت الان تتابع خبر بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول مواطنون بان تلك الاجراءات ستضيف عبئا اضافيا على كاهل المسافرين المنهكين اصلا من تذاكر السفر المرتفعة وغيرها .. ناهيك عن تكاليف العلاج للمرضى الراغبين بالسفر.

وبين الفينة والاخرى تصدر الوزارات قرارات تثير سخط الشارع الذي يطالب على الفور بالغائها..ابرزها الرسوم الاضافية التي باتت تخنق المواطن يوما بعد يوم..لتخلق ازمة جديدة تضاف للازمات المتراكمة على عاتقه.

