الراقصة دينا تصدم الجمهور وترتدى النقاب (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أثارت الراقصة والفنانة دينا الجدل الشهر الماضي بعد ظهورها بالعباءة والحجاب، حيث لم تكشف وقتها سر ظهورها بهذا اللوك هل هو حقيقي أم لتحضير شخصية في عمل فنى، ليتضح انها شخصيتها في مسلسل "السيدة زينب"، ولم يمر سوي 3 أسابيع لتثير دينا الجدل مرة أخري ولكن هذه المرة بارتداء النقاب، حيث كشفت دينا عن صورتها وهي ترتدي النقاب علي حساب إنستجرام الخاص بها.

ونشرت دينا صورة وفيديو بالنقاب لكن هذه المرة كشفت علي الفور لماذا ترتدي هذا الزى حيث علقت بـ " كواليس مسلسل السيدة زينب"، في إشارة منها أن ارتدائها للنقاب يرجع إلي شخصيتها في المسلسل".

وكانت قد قالت الفنانة دينا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن سر ارتدائها للحجاب هو ما تستدعيه الشخصية التى تجسدها فى مسلسلها الجديد الذى يحمل اسم "السيدة زينب"، والتى تواصل تصويره حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس صحيح ما قيل عن ارتدائها للحجاب في حياتها الحقيقية".

وأضافت الفنانة دينا: "ناس كتير افتكرت إنى هعمل شخصية السيدة زينب نفسها لكن هذا غير صحيح، والمسلسل مكون من 60 حلقة ويشاركها فيه الفنانة سوسن بدر، ويتناول المسلسل عدة قضايا اجتماعية إنسانية تدور داخل حى السيدة زينب وليس له علاقة بشخصية السيدة زينب نفسها، كما أنها تجسد شخصية سيدة محجبة ضمن الأحداث، والمسلسل لا يحمل أى بعد دينى تماما كما ظن الكثيرين".