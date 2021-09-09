نادين نجيم تقتحم 'تيك توك' بوصلة رقص (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - اقتحمت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، تطبيق (تيك توك)، بأداء حركات راقصة على أنغام أغنية (راب) أجنبية.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو الذي تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي بنطال جينز، وتيشرت بلون اللحم تحته، مع قميص واسع فضفاض.

ورقصت الفنانة اللبنانية على أنغام أغنية Savage، لمغنية الراب الأمريكية ميغان ذا ستاليون.

لكن نادين لم تعجب معظم المتابعين الذين رأوا أنها ليست قريبة من القلب حتى في رقصها، فجاء في التعليقات: (سبحان من نزع منها القبول وخفة الدم).