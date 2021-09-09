انت الان تتابع خبر بالفيديو: حملات انتخابية خجولة... واغلب الناخبين غير مطلعين على برامج المرشحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والسؤال هنا هل سيتمكن الناخب من الاقتناع بمرشح اكتفى بصورته دون أن التطرق إلى برنامجه الانتخابي

وتشير إحصائيات ميدانية شبه رسمية إلى أن ثمانين بالمائة من الناخبين غير مطلعين على البرامج الانتخابية للمرشحين أو بالأحرى غير مبالين لكثرة الوعود التي يطلقها المرشح أثناء حملته الانتخابية ولا يتحقق منها اي شيء عندما يعتلي كرسي البرلمان



أربعة أسابيع تقريبا هو السقف الزمني الذي يفصل الناخب عن المرشح ومهما كان الإحباط مخيم على احتمالية عودة نفس الوجوه الا أن البعض مازال يقول لو خليت قلبت