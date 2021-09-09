الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة يعزي الدكتور صلاح فضل في وفاة ابنته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاطر الكاتب المصري الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية، الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية بمصر، الأحزان، في وفاة ابنته الغالية الدكتورة نهلة صلاح فضل.



ودعا "حمودة"، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

ونعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعدد من المؤسسات ودور النشر والمثقفون على مواقع التواصل الاجتماعى الدكتورة نهلة صلاح فضل ، وتقدموا بالتعزية إلى الدكتور صلاح فضل.

ويُعرف أن الدكتور صلاح فضل أستاذ جامعي، وكاتب، ومترجم مصري من مواليد شباس الشهداء بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، شغل العديد من المناصب التعليمية وغير تعليمية في مصر وخارجها.