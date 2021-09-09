الشيخ محمد بن زايد يهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وقال عبر حسابه بتويتر، "نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم".

محمد يوسف

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