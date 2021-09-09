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الشيخ محمد بن زايد يهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رزان المبارك بمناسبة انتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وقال  عبر حسابه بتويتر، "نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة  التحديات البيئية التي تواجه العالم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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