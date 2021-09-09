عاجل.. طائرات مسيرة إيرانية تقصف مواقع كردية شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، الخميس، إن مدفعية وطائرات مسيرة تابعة لـ"الحرس الثوري"، قصفت مواقع تابعة للجماعات الكردية في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.



وأضافت الوكالة أن "قوات الحرس الثوري استهدفت صباح الخميس مواقع الإرهابيين في شمال أربيل بقصف بالمدفعية والطائرات المسيرة"، دون كشف تفاصيل أخرى.

فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن القصف الذي نفذه الحرس الثوري استهدف مواقع "بيجاك"، وهي قوة عسكرية تابعة لحزب الحياة الحرة الكردي المعارض للنظام الإيراني.

وأوضح موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني أن "المدفعية الإيرانية قصفت منطقتي سيدكان وبالقاياتي في محافظة أربيل، ولا أنباء عن إصابات".

ولم يعلن الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي، عن القصف والمناطق المستهدفة والخسائر التي نجمت عنه.

وكان قادة عسكريون بارزون في الحرس الثوري هددوا حكومة بغداد، وأربيل بـ"استهداف مواقع عسكرية" تابعة لمعارضين أكراد في حال لم تقوم الحكومة العراقية بطرد المعارضين من المناطق الجبيلة شمالي العراق.