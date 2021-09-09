المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تُعلّق عضوية غينيا

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واغادوغو: قرّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأربعاء تعليق مشاركة غينيا في هيئات المنظّمة وإرسال بعثة إلى هذا البلد إثر انقلاب وقع فيه الأحد، على ما قال وزير شارك في هذه القمّة عبر الإنترنت.

وقال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري للصحافيين في واغادوغو بعدما شارك في القمّة إنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "قرّرت تعليق مشاركة غينيا في كل هيئات القرار، وطلبت كذلك أن يعتمد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة" هذه القرارات.

وأضاف إنّ "بعثة رفيعة المستوى" سترسل الخميس إلى غينيا "للتباحث مع السلطات الجديدة"، وفي ختام هذه المهمّة التي لم تحدّد مدتها ستراجع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفها.

وأوضح أنّ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "طالبوا باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي" الذي أطاحه الانقلابيون و"الإفراج عنه فوراً"، فضلاً عن كلّ الموقوفين. وطالبت المجموعة العسكريين الانقلابين "باعتماد مسار يسمح بالعودة سريعاً إلى النظام الدستوري الطبيعي".