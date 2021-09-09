إصابة طفل بلدغ عقرب أثناء اللهو بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب طفل بلدغ عقرب، اليوم الخميس، أثناء اللهو أمام منزل أسرته، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول الطفل "عبدالرحمن. ا" 6 أعوام مصابًا بلدغ عقرب، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأفادت شقيقته "جيهان. ا" 20 عامًا ربة منزل أنه أثناء لهو شقيقها المذكور أمام المنزل لدغه عقرب، ما نتج عنه إصابته، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.