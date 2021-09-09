ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والخيار البلدي، والبرتقال الصيفي، والمانجو العويس بين 50 قرشا و8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والملوخية 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 18 و22 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.