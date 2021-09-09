مسؤول أميركي: طالبان ستسمح لـ 200 أميركي ومدنيين بالرحيل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول أميركي، إن سلطات حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطني دول أخرى ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأميركية، على متن طائرات مستأجرة من مطار كابول.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

ومن المتوقع أن ترحل المجموعة اليوم الخميس. ولم يقل المسؤول إن كان الأميركيون ومواطني الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.