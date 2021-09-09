شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد قيود الطوارئ لمكافحة كوفيد-19 في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اليابان اليوم الخميس إنها ستمدد قيود مكافحة كوفيد-19 في طوكيو ومناطق أخرى حتى نهاية الشهر الحالي لكبح العدوى وتخفيف الأعباء عن المستشفيات.

وتكافح اليابان موجة خامسة من الفيروس وكانت قد مددت القيود الشهر الماضي حتى 12 من سبتمبر أيلول لتشمل حوالي 80 بالمئة من السكان.

لكن لم يتراجع عدد حالات الإصابة الشديدة والضغوط على النظام الطبي في طوكيو والمناطق المحيطة بما يسمح برفع القيود.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا بعد اجتماع للجنة استشارية صدقت على الخطة إن الحكومة ستمدد إجراءات الطوارئ حتى 30 سبتمبر أيلول.

وتركزت القيود في اليابان على مطالبة المطاعم بالإغلاق مبكرا والامتناع عن تقديم الخمور، وحث الناس على العمل من المنزل بقدر الإمكان وتجنب السفر.

وبفضل بعض العلامات على التحسن في أنحاء البلاد ستنتقل مقاطعتان من بين 21 من قيود حالة الطوارئ إلى قيود محددة، بينما سيرفع عدد من المقاطعات القيود كلها.