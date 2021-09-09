انطلاق بطولة كأس العراق غداً

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بغداد - ياسين صفوان - تنطلق منافسات المرحلة الاولى لبطولة كأس العراق بكرة القدم غدا الجمعة بمشاركة فرق الدرجتين الثانية والثالثة، اذ قسمت الاندية الى مجموعات حسب المناطق والمحافظات، وستقام المسابقة بطريقة خروج المغلوب، وصولا الى الدور نصف النهائي الذي سيكون بنظام الذهاب والاياب، ويلعب في بغداد، المحمودية وجسر ديالى والجامعة ومحافظة بغداد والأثير وحيفا والحشد الشعبي والمهندسين.

ويلتقي في مجموعة الفرات الاوسط ، اوروك الغاضرية والمحاويل وابي غرق والعراق ونادي ابراهيم الخليل ويقابل فريق عزيز العراق ضيفه الطف، بينما يلعب في مجموعة الانبار، الجولان وراوة والصقلاوية واعالي الفرات والفوسفات والتعاون والصوفية العنقاء.

وتشهد مجموعة ديالى وصلاح الدين 4 لقاءات، اذ يحل بهرز ضيفا على تكريت، ويستضيف ملعب المقدادية مباراة شهربان ونادي الصدور، ويلعب بلد امام المنصورية، ويشد مصافي الشمال الرحال بغية ملاقاة فريق بني سعد.

وفي المجموعة الجنوبية يلعب العزيزية والكوت والمدينة والزبير والزعيم وشط العرب والوداد ونادي الدير والشطرة والحي وكهرباء الهارثة والاحرار.

وتقام 4 مباريات ضمن مجموعة كركوك والسليمانية، اذ سيكون ملعب نفط الشمال مسرحا لمواجهة النصر الكركوكلي والرياض، ويلتقي الصقور امام قنديل، وبدر والنجوم، ويستضيف اتحاد الحويجة منافسه الرشيد.

ويلعب في مجموعة الموصل واربيل ودهوك، عمال نينوى والمستقبل المشرق، ونادي بازاويا وضيفه فريق ربيعة.

وكانت لجنة المسابقات قد اصدرت لوائح وتعليمات خاصة ببطولة الكأس، ونصت على ان تكون مشاركة فرق الدرجتين الثانية والثالثة اختيارية، واجبارية بالنسبة للاولى والممتازة، وسيتم فرض غرامة مالية على الاندية المنسحبة قدرها 3 ملايين دينار، وتعد خاسرة بنتيجة (3 - 0)، على ان يتضاعف المبلغ في الادوار المقبلة.