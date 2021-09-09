شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل لموظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تحدد عدد ساعات العمل للموظفين فى الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يوضح الحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل.

ووفقا للمادة (45) من قانون الخدمة المدنية، تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

وتنص المادة 45 على أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذوي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

ويذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يحق للموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الصدد.