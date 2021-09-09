استخراج الجثة الثالثة من أسفل العقار المنهار بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية في انتشال اثنين محاميين الأول على قيد الحياة، والثانية توفيت عقب استخراجها من أسفل عقار شبرا الذي انهار مساء الأربعاء بمنطقة الإطفاء بالحي.

وتبين أن الأول هو "مصطفى محمد" مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد، والثانية "صباح غنيم"، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي "علاء الدين دبش" في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي جرى استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.

ونجحت الجهود فجر اليوم الخميس في انتشالهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى بينما تكثف الأجهزة جهودها للبحث عن ضحايا أخرين أو ناجين من جراء انهيار العقار.