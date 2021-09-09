اليوم.. استمرار تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والتى انطلقت الثلاثاء الماضي 31 أغسطس، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مد باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والذى كان مقرر غلقه الأحد الماضي.

ويتقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـصة القــــبول الإلكتروني للجامعـات الخاصة اضغط هنا

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، وتضم قائمة الجامعات الخاصة : (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية بمصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).