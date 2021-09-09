توقيف 214 عسكرياً.. تقرير يكشف عن موجة اعتقالات جديدة في تركيا

تجددت الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية بحق أشخاص تتهمهم بالانتماء إلى رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وألقت السلطات التركية، القبض على 214 عسكرياً بتهمة الانتماء إلى غولن، وذلك في 41 ولاية.

وألقت السلطات القبض على 44 عسكرياً مازالوا في الخدمة العسكرية، و145 آخرين تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب.

كذلك، شملت الاعتقالات عدداً من الضباط بينهم عقيد ومقدم، و7 برتبة نقيب، و7 منهم برتبة ملازم أول، و7 برتبة ملازم، و41 من ضباط الصف، و5 منهم برتبة رقيب، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت 2،996 عسكرياً في 20 عملية ضمن تحقيقات مكتب المدعي العام في إزمير منذ 19 نوفمبر 2019.