أنصار الرئيس التركي يعتدون على مواطن لانتقاده الوضع الاقتصادي بتركيا

اعتدى أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالضرب، على المواطن محمد علي سنكاكتوتان بعد انتقاده الأوضاع الاقتصادية التركية خلال حكم أردوغان.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت»، سبق واعتقلت السلطات التركية، سنكاكتوتان، في يونيو الماضي، لانتقاده سياسات أردوغان الاقتصادية، والأوضاع في فترة حكمه.

وذكر سنكاكتوتان، أنه تعرض للضرب والإهانة حتى تكسير عظامه، على يد مؤيدي أردوغان من أعضاء منتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة إلى تلقيه العديد من التهديدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتوعد المعتدين عليه، بالتقدم بشكوى رسمية ضدهم حال خروجه من المستشفى، مضيفا أن القرويين الذين يعملون معه أيضًا بمزرعته الخاصة، يتعرضون للضرب والإهانة، وأن حزب العدالة والتنمية سيتلقى الرد جيدًا في الانتخابات المقبلة.