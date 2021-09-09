شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 28 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 28إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الأربعاء، مقارنة مع 19إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغت تسع حالات يوم الأربعاء جميعها وافدة من الخارج انخفاضا من 11 حالة في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 95111 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.