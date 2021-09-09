حزب تركي معارض يوجه انتقادات حادة لأردوغان بسبب ارتفاع الأسعار

أكد رئيس حزب «السعادة» التركي المعارض، تمل كرم الله أوغلو، أن الأسعار في تركيا تزداد يومًا تلو الآخر، مشيرًا إلى أنه في ظل النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، يقع كل من المُنتِج والمستهلك في خانة الضحية.

ووفقًا لما ذكره موقع «دوفار» التركي، قال كرم الله أوغلو، في مؤتمر صحفي بمقر حزبه، «ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه بشكل كبير في تركيا، في الماضي كان شراء 200 جرام أو 300 جرام من اللحم أمرًا غريبًا، ولكن اليوم يضطر المواطنون إلى شراء 200 جرام من اللحوم سواء أرادوا ذلك أم لا».

وأردف: «البطاطس التي كنا نشتريها مقابل 50 قرشًا أو ليرة تركية فحسب، أصبحت تكلف 10 ليرات. الشيء المضحك هو أن هذا النطام جعل المُنتِج والمستهلك في خانة الضحية. هل هذا ممكن؟ أين مثل هذا المشهد؟!».

يُذكر أنه أعلن اتحاد نقابات العمال في تركيا، عن ارتفاع تكلفة تغطية نفقات الحياة اليومية للأسر التركية، قائلة إن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد وصل إلى 8 آلاف و263 ليرة، بينما ارتفع خط الجوع إلى 2909 ليرات، حسب نتائج مسح الجوع والفقر في تركيا، وفقاً لموقع «قرار» التركي.