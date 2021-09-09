شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختصاصات الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة.

ووفقا للقانون

يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

– الإشراف على سير العلم بالهيئة وتنظيمه.

– عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

– إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التى تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.

– القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

– الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.