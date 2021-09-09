شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات إعصار إيدا في لويزيانا الأمريكية إلى 26 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الواقعة جنوبي الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء إعصار إيدا المدمر.

ووفقا للأرقام الرسمية فإن هناك الآن 26 حالة وفاة مؤكدة في لويزيانا بعد أن كانت 15 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان لها أمس الأربعاء، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم حتى يوم الاثنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى المرتبط بالعواصف، بينما لقي شخصان آخران حتفهما بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

وبسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بعد العاصفة، لم يتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من استخدام مكيفات الهواء بالرغم من حرارة الصيف المرتفعة. كما استخدم العديد منهم مولدات كهربائية، مما يشكّل خطرا بالتسمم بأول أكسيد الكربون حال انعدام التهوية الكافية.

وضرب إعصار إيدا جنوب غرب مدينة نيو أورلينز في أغسطس كإعصار خطير من الفئة الرابعة قادم من خليج المكسيك.

وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة. ولا تزال نحو 300 ألف أسرة تعاني من انخفاض التيار الكهربائي في الولاية.