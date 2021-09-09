عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتصار جونسون.. تصويت بالبرلمان البريطاني لرفع الضرائب

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتفويض من مجلس العموم برفع الضرائب لأعلى المستويات المسجلة لتمويل خطط الرعاية الصحية.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه النتيجة تسمح لرئيس الوزراء بفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.25% على البريطانيين العاملين وأرباب أعمالهم، بالإضافة إلى إضافة 1.25% إلى ضريبة الأرباح.

ويتم تخصيص هذه الإيرادات لسداد تكاليف برنامج علاج تداعيات ما بعد جائحة كورونا في الخدمة الصحية الوطنية وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر في البلاد.

وهذا الانتصار يؤكد على سلطة جونسون بعد أن بدأ الأسبوع الجاري بتهديدات من جانب أعضاء حزب المحافظين بزعامة جونسون، وحتى من جانب أحد أعضاء حكومته الذين شعروا بالقلق إزاء احتمال نقض تعهد رئيسي خلال الانتخابات.

وأظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن بريطانيا سجلت 209 وفيات خلال 28 يوما من الإصابة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ التاسع من مارس/ آذار الماضي.

وترتفع الوفيات باطراد منذ بداية أغسطس/ آب الماضي على الرغم من تأثر أعداد الوفيات الإجمالية بأنماط إبلاغ غير منتظمة في المستشفيات في مطلع الأسبوع.