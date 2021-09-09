عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتائج الانتخابات المغربية.. التجمع الوطني في الصدارة وسقوط إخواني

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، الخميس، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات البرلمانية بالمملكة.



وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية بعد فرز 97% من الأصوات عن سقوط مدوي لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم) في الانتخابات.

وكشفت النتائج عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار بمجموع 97 مقعدا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ82 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ78 مقعدا.

في الوقت نفسه، حصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، تلاه حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا.

كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا، ثم 13 مقعدا برلمانيا للاتحاد الدستوري، وأخيرا حزب العدالة والتنمية بـ12 مقعدا فقط.

وهنأ وزير الداخلية المغربي المرشحين والمرشحات في الانتخابات على الالتزام بالقواعد وترجيح المصلحة العليا للبلاد.

وأعلن عن تجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت الـ 50%، مؤكدا تشكيل لجان تهدف لاتخاذ التدابير الكفيلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتصدي لأي مخالفات.