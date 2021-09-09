سر الإنذار الأخير قبل الكارثة.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محافظة القليوبية مساء الأربعاء انهيار منزل مكون من 4 طوابق في منطقة حي غرب شبرا الخيمة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

قال عدد من شهود العيان، في منطقة العقار المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، بدائرة قسم شرطة أول، إن العقار قديم وتحول إلى أنقاض في حوالي الساعة 7 مساء الأربعاء، والمنزل حدثت به تصدعات في بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج إلا أن 3 أشخاص "المحامي وزملاءه" كانوا في المكتب بالطابق الأخير ولم يتمكنوا من الخروج قبل وقوع الحادث.

وأضاف شهود العيان أن التصدعات التي حدثت كانت بمثابة إنذار أخير لم يستطع المحامين الثلاثة الاستجابة السريعة له ولم يسعفهم الوقت في الخروج من المكتب والنزول للطابق الأرضي والخروج من العمارة التي تعرف بعمارة اللوكس، وابتلعتهم الانقاض.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تفيد انهيار عقار قديم كائن بمنطقة الإطفاء، بحي غرب شبرا الخيمة دائرة قسم أول.

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وهشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، وطلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، وسامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإيهاب مهدي نائب رئيس الحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث.

قال رئيس الحي إن العقار مكون من أرضي و3 أدوار علوية، مشيرًا إلى أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما جرى الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل طوق أمني وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

لا تزال أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب شبرا تجري عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض المنزل المنهار بعد قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وجرى الدفع بمعدات الإنقاذ والبحث واللوادر لرفع الأنقاض في أسرع وقت، بينما انتشلت جثتين للمحامي علاء دبش وآخر أبن شقيقه وجار البحث عن ثالثة وفق ما أكده شهود العيان بأن العقار كان به 3 أشخاص بالداخل، وقت الانهيار.

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، برئاسة النقيب مجدي حافظ، الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس على ضحايا حادث عقار شبرا المنهار من المحامين. إذ تقرر اقتصار العمل في مقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط، ووقف جميع الفعاليات التي كانت مقررة حدادًا على أرواح أعضاء النقابة 3 محامين هم علاء دبش، مصطفى محمد، وصباح غنيم.