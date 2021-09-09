هل يعود صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة القوى العاملة إن ما أثير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من جديد "غير صحيح" وذلك بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر في تصريح أدلى به لمصراوي، اليوم الخميس، أن قرار عودة منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لا يخص وزارة القوى العاملة، بل هو "قرار وميزانية دولة".

وأكد المصدر عدم وجود أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة خلال هذه الأيا، لافتا إلى أن أي روابط إلكترونية تطرح على صفحات التواصل الاجتماعي فهي "مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق".

وكانت وزارة القوى العاملة، حذرت المواطنين من صفحات موجودة على مواقع التواصل تدعي تقديم منحة العمالة غير المنتظمة، وهناك أشخاص يتصلون بالعمال هاتفيا ويطلبون منهم مبالغ مالية لصرف المنح وهذا غير صحيح.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات مزيفة وتهدف للحصول على اسم ورقم بطاقة العمال؛ لاستغلالها في أعمال غير مشروعة بشكل أو بأخر وعند رصد أي صفحة مزيفة يتم إخطار الجهات المعنية للتعامل معها.

جدير بالذكر، أن وزارتا الاتصالات والقوى العاملة، خصصت رقم الخط الساخن 142، ورقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وأهابت وزارة القوى العاملة، بالعمالة غير المنتظمة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة على أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على "فيسبوك" وفي كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.