«برلمانات العالم» تشيد بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

أشاد أكثر من 100 رئيس برلمان من المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا بالجهود الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في إجلاء آلاف الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان، فضلاً عن استضافتها لـ 5 آلاف أفغاني من الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وأشاد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كذلك بجهود مختلف دول العالم التي ساهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.