محمد الفلاح - تحرير تجراي تقتل 193 مدنيا بإقليم أمهرة الإثيوبي

الخميس 9 سبتمبر 2021

نقلت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإثيوبية، عن شهود عيان، أن جبهة تحرير تجراي قتلت 193 مدنيا بإقليم أمهرة.



تلفزيون فانا القريب من الحكومة الإثيوبية، نقل عن شهود عيان أن 193 مدنيا قتلوا على يد عناصر جبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية" في منطقة شمال جوندر بمحلية دابات في إقليم أمهرة.

وأوضح شهود عيان بهذه المنطقة لـ"فانا" أن "الجبهة قتلت يوم السبت الماضي ودفنت 193 من الجثث في كنيسة تشنا تكلي هيمانوت".

وتابع هؤلاء الشهود أن "رجال الدين والشيوخ والنساء والأطفال وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة ذبحوا بطريقة وحشية على يد عناصر جبهة تحرير تجراي الإرهابية".

وبحسب الشهود، قُتلت أسرة كاملة بأيدي هذه العناصر الإرهابية، وكما تعرضت منازل سكنية للتدمير، ما أدى لتشريد أكثر من 15 ألف شخص.

وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (لجنة مستقلة تتبع البرلمان) في بيان اليوم، عن "القلق من اكتشافها في 7 سبتمبر "أيلول" 2021 عدد كبير من الجثث في قرية تشنا، بمحلية دابات ،شمال جوندر بإقليم أمهرة".

وتابع بيان اللجنة أن "التحقيق يجري من قبل سلطات إنفاذ القانون عن هويات الضحايا، ولكن الناجين أفادوا بأن الضحايا كانوا من المدنيين".

ولفتت اللجنة في بيانها أنها أنها لا تزال مستمرة في العمل من أجل تأكيد أعداد الضحايا.

وتابعت "السكان والسلطات المحلية أكدوا أن الضحايا قُتلوا في 3 و4 سبتمبر "أيلول" الجاري".

وتعهدت اللجنة بـ"إرسال بعثة إلى محلية دابات وغيرها من المناطق المتضررة للتحقيق في الأمر"، مكررة دعواتها إلى جميع الأطراف المعنية، لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية.