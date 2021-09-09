شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع «الإعلان السياسي» في السودان بمشاركة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة سفير المملكة لدى الخرطوم احتفلت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي أمس الأربعاء بالتوقيع على الإعلان السياسي لوحدة «قحت» بجانب قضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.

وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، وقيادة الأحزاب والقوى السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في السودان؛ تقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر، تم التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية أكثر من 40 حزبا وحركة وتحالفات سياسية ومنظمات مجتمع المدني.

وأكد الإعلان التزام الموقعين بدعم الفترة الانتقالية لإنجاحها، وجدد الالتزام بكل ما توافقت عليه قوى الحرية والتغيير.

وأشار الإعلان إلى أنه امتداد وتطوير والتزام بين المكونات السياسية، ووضح الإعلان الآليات التي سيتم العمل بها خلال الفترة الانتقالية وصولا لمشروع وطني يساهم في بناء دولة المواطنة والمدنية والديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد الإعلان التمسك بوحدة الحرية والتغيير كونه يمثل العمود الفقري لقوى الحرية والتغيير وللحكومة الانتقالية، وأن الدولة تقوم على أعمدة الحرية والسلام والعدالة، مبينا أن نجاح الانتقال يكمن في وحدة الثورة ودعم الحكومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، أن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، بجانب قضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، حدث تاريخي وخطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي سياق منفصل، استدعى السودان، ليل الثلاثاء، السفير الإثيوبي في الخرطوم بعد العثور على عدد من الجثث طافية في النهر الذي يفصل بين البلدين، في الوقت الذي يستمر فيه القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي بين قوات أديس أبابا والميليشيا التابعة للإقليم.

وبحسب «سونا»، قالت الخارجية السودانية في بيان «إنها استدعت السفير، بيتال أميرو، في الـ30 من أغسطس لإبلاغه بالعثور على أكثر من 24 جثة»، وأضافت «إن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التيغراي»، تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو.

وكان تقرير لشبكة CNN الأمييكية قال في وقت سابق، نقلا عن شهود عيان: إن بعض الجثث الطافية يتوقع أنها قادمة من مدينة حميرة الإثيوبية، التي تشهد قتالا عنيفا.

وقال التقرير إن الجثث تحكي قصصاً مظلمة عن الاعتقالات والإعدامات الجماعية عبر الحدود في حميرة.

و«حميرة» هي إحدى المدن المتورطة في الصراع الذي دمر البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 112 مليون شخص في شرق أفريقيا، منذ أن شنت الحكومة الإثيوبية هجوما على منطقة تيغراي الشمالية في البلاد في نوفمبر 2020، للإطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقد برر رئيس الوزراء، أبيي أحمد، العملية بأنها جاءت ردا على مهاجمة الجبهة ثكنات للجيش الفيدرالي بعد خلافات عميقة مع الحكومة المركزية.