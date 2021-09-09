شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الفارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي قبل يومين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».

يأتي ذلك فيما قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى وفي كافة السجون أبلغوا إدارة السجون، أنه وفي حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، سيكون خيارهم المواجهة المفتوحة معها.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل فرض المزيد من الإجراءات «العقابية» والتنكيلية على الأسرى، بعد هروب ستة منهم من سجن «جلبوع».

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت في جنين فجر أمس عددا من أقارب الفارين، بينهم يعقوب نفيعات والد السجين نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق السجين محمود عارضة من بلدة عرابة، وباسم قاسم عارضة شقيق محمد قاسم عارضة.