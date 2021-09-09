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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة العشرات في مواجهات ليلية بـ6 مدن بالضفة الغربية

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات ومسيرات، مساء الأربعاء، في 6 مدن بالضفة الغربية، تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.



ووقعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدن القدس، الخليل، نابلس، قلقيلية، بيت لحم ورام الله بعد مسيرات دعا لها نشطاء فلسطينيون تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته: "تعاملت طواقمنا مع 60 إصابة بالغاز المسيل للدموع بينهم 3 صحفيين، وإصابة بالرصاص الحي بالقدم وإصابة أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم في حوارة، قرب نابلس".

وأضاف: "كما تعاملت طواقمنا مع 4 إصابات في باب العامود بالقدس الشرقية بينها 2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة بقنبلة صوت وأخرى بالاعتداء بالضرب".

وقال شهود عيان، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله.

وكان مئات الفلسطينيين خرجوا بمسيرات تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وهتف الفلسطينيون في مسيرات بشعارات مؤيدة للأسرى والإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وفي بعض المدن، ألقى فلسطينيون الحجارة على الجيش الإسرائيلي وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

فيما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين.

وتعتبر قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين بعد قضية القدس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بالضفة الغربية وتمديد الإغلاق المفروض عليها.

وقالت إيلا واوية، نائب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بناء على تقييم الوضع الأمني والجهود المبذولة للعثور على السجناء الفارين من سجن جلبوع تقرر تمديد الإغلاق على منطقة الضفة الغربية حتى منتصف يوم السبت-الأحد بعد تقييم الوضع".

وتابعت أن "المعابر في قطاع غزة ومعابر البضائع في الضفة الغربية ستفتح كالمعتاد منتصف الليل، كما سيسمح بمرور العمال الذين يعملون في منطقة الضفة الغربية بالإضافة إلى حالات انسانية وطبية واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية".

وكان من المفترض أن ينتهي الإغلاق الذي تم فرضه بمناسبة رأس السنة العبرية، مساء اليوم.

ومن جهة أخرى، قالت واوية: "في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأسها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي خلال العيد، تقرر تعزيز قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية بكتائب مقاتلة وقوات استطلاع وقطع جوية في إطار الكهول الهادفة للقبض على السجناء وإحباط أعمال عدائية في المنطقة".

واشتبك أسرى فلسطينيون، الأربعاء، مع سجانين إسرائيليين في سجنين على الأقل بعد أن سادت حالة من التوتر السجون الإسرائيلية إثر هروب 6 أسرى من سجن جلبوع.