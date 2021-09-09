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إحصاء رسمي.. 50.18% نسبة التصويت في انتخابات المغرب 2021

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحصاء رسمي.. 50.18% نسبة التصويت في انتخابات المغرب 2021

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأربعاء، أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 50.18% على مستوى المملكة.

 

وانتهى التصويت في الانتخابات المغربية، في وقت سابق وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة، تمهيدا للإعلان عن النتائج تباعا.

 

وأدلى الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

 

وخصصت المملكة 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

 

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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