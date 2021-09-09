شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع استخلاص العناصر النووية وفقا لخطة الحكومة للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع استخلاص العناصر النووية، أحد المشروعات الفرعية المنبثقة عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية والذي يعد بدوره من المشروعات الاستراتيجة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
واستخلاص العناصر النووية مشروع طويل المدى، من المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2027 ، وتتضمن أعمال المشروع جمع عينات حقلية تكنولوجية من خام البريليوم، واستكمال تطوير إنتاج أكسيد البريليوم على المستوى نصف الصناعى، واستكمال استخلاص معدن الثورمالين وتجارب استخلاص عنصر البورون النووي.
ويتضمن المشروع استكمال فصل وتركيز الخامات المصاحبة للخامات النووية ، وأهمها Ta وNbو Zr ، واستكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال تمعدنات الرواسب للخامات النووية.
ويُشار إلي أن الخطة كشفت عن تخصيص قطاع الكهرباء العام الجاري 21/2022، 43 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة، وتتوزع استثماراتها بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).