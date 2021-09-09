شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع استخلاص العناصر النووية وفقا لخطة الحكومة للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع استخلاص العناصر النووية، أحد المشروعات الفرعية المنبثقة عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية والذي يعد بدوره من المشروعات الاستراتيجة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).