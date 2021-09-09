ضحايا "عمارة اللوكس".. "نقابة المحامين" بالقليوبية تعلن الحداد على 3 أعضاء في "عقار شبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، برئاسة النقيب مجدي حافظ، الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس على ضحايا حادث عقار شبرا المنهار من المحامين. إذ تقرر اقتصار العمل في مقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط، ووقف جميع الفعاليات التي كانت مقررة حدادًا على أرواح أعضاء النقابة 3 محامين هم علاء دبش، مصطفى محمد، وصباح غنيم.

ولا تزال أجهزة الحماية المدنية، ومجلس مدينة شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا، تقوم بعمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض المنزل المنهار، والمعروف بعمارة "اللوكس"، بعد قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وباشرت نيابة شبرا الخيمة العامة أعمال المعاينة التصويرية لمحل الواقعة ومعاينة الجثتين اللتين جرى استخراجهما من تحت الأنقاض، وأمرت بمناظرتهما واستمرار البحث عن ضحايا في الحادث.

تبين أن العقار حدثت به تصدعات قبيل الانهيار وهرع السكان لخارجه، بينما لم ينجح الضحايا الـ3 في الخروج واحتجزوا تحت الأنقاض.