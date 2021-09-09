مفقود تحت الأنقاض.. الحماية المدنية تبحث عن ضحية ثالثة في "عقار شبرا المنهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تواصل قوات الحماية المدنية في القليوبية البحث عن مفقود تحت أنقاض المنزل المنهار في حي غرب شبرا الخيمة، وذلك عقب استخراج جثتين الأولى للمحامي علاء دبش، والثانية لابن شقيقه.

وانهار مساء الأربعاء، منزل مكون من 4 طوابق في حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا. فيما انتقلت لمكان حادث عقار شبرا المنهار النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية نجحت في استخراج جثتين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

تبين أن الجثة الأولى التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض، هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامي وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجاري البحث عن ضحايا آخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تأثير انهيار العقار عليها.

كما كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، عن هوية الجثة الثانية التي جرى استخراجها من تحت عقار شبرا المنهار، وتبين أنه ابن شقيق صاحب الجثة الأولى "علاء دبش" المحامي صاحب مكتب محاماة بالعمارة التي كانت تعرف بـ"عمارة اللوكس"، ويرجح أنه كان متواجدًا معه في مكتبه وقت الحادث.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، طوقًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور.