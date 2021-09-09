السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية من إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات لتهريب أقراص "إمفيتامين" المخدرة إلى المملكة بحرا من لبنان إلى المملكة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة إحدى الشبكات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني لتهريب 807ر451 أقراص إمفيتامين إلى المملكة بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة".

ونوه المتحدث الأمني بـ "التعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة"، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها".