بمشاركة وفاء الحكيم.. انطلاق ورش تدريب "جيل المستقبل للثقافة والفنون" بسوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تحت عنوان "اكتشف موهبتك"،

انطلقت فعاليات الورشة التدريبية الأولى التى ينظمها مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا"، الأربعاء، بمشاركة 16 طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تنمية القدرات الحركية والذهنية لديهم، وذلك تحت عنوان "اكتشف موهبتك".

يحاضر فى الورشة التدريبية الفنانة وفاء الحكيم لتدريب المشاركين على مهارات الفنون المختلفة فى التمثيل والمسرح والغناء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر سبتمبر الجاري، فى إطار تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع بين مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون ومؤسسة "اسمعونا"، الذى يستهدف تنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية المتخصصة لتدريب الأطفال، خاصة ذوي الإعاقة على مختلف أنواع الفنون، وإقامة المسابقات لتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتشاف الموهوبين منهم.

وتضمن اليوم الأول من فعاليات الورشة التدريبية "اكتشف موهبتك" التعريف العام بين المشاركين، والتعرف على احتياجاتهم، وقياس معدل الذكاء لديهم، إضافة إلى عرض تقديمي حول ما يجرى تنفيذه من أنشطة وتدريب على مدار أيام التنفيذ، ويتضمن برنامج الورشة التدريب على مهارات التمثيل والغناء والرسم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المشاركين.

ومن المقرر أن ينفذ مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون 6 ورش عمل تدريبية على مدار الشهر الجاري، والتي بدأت بورشة عمل "اكتشف موهبتك"، يليها 4 ورش تدريبية تحت مسمي (تعليم الباليه، واكتشاف وإعداد الممثل، والغناء والموسيقي، والحكي والأداء، وإحياء تراث المشغولات اليدوية)، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمتخصصين فى مجالات ورش العمل.