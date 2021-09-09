تدمير 15 قاعدة صاروخية لـ«الحوثي» شرق تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ 10 غارات القاعدة الجوية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران و15 قاعدة صاروخية ومحيط المطار وقاعدة «طارق الجوية» ومعسكراً للتدريب والتحشيد في محافظة تعز ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة وخبراء إيرانيون، فيما لقي 60 عنصراً من الميليشيات مصرعهم خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعارك مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات التحالف في جبهات محافظة مأرب، بينما أحبط الجيش والقوات المشتركة هجمات للميليشيات في محيط معسكر «الخنجر» الاستراتيجي بمحافظة الجوف وفي مديرية «حيس» بالساحل الغربي.

وقتل وأُصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فجر أمس، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع للميليشيات شرق محافظة تعز.

وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ 10 غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل «أومان» و15 قاعدة صاروخية في جبل «العلا» و«مفرق الشرمان» ومحيط مطار تعز وقاعدة «طارق الجوية» ومعسكراً للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وأكد العقيد عبد الباسط البحر أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافاً للميليشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل «أومان» وقاعدة «طارق الجوية». وقال البحر، إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.

وقال سكان، إنهم سمعوا دوي انفجارات في مطار تعز ومحيطه شمال شرق عاصمة المحافظة، على إثره شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، إضافة إلى اشتعال نيران كثيفة داخل المطار الذي حولته ميليشيات الحوثي إلى مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ.

وقالت مصادر محلية، إن منصات الصواريخ المستهدفة استخدمت الأسبوع الماضي في ضرب معسكر تدريبي بقاعدة «العند» الجوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 140 شخصاً.

إلى ذلك، تجددت المعارك أمس، في محيط مأرب شمال اليمن، بين الجيش اليمني والقبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 عنصراً من الميليشيات الحوثية في المعارك على الأرض وغارات التحالف بمحيط مدينة مأرب، رداً على تصعيد الميليشيات الواسع في المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية، إن غارات مكثفة شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على أهداف لميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية «صرواح» والجهة الشمالية الغربية من مديريتي «مجزر ومدغل».

وبحسب المصادر، فإن الغارات استهدفت تعزيزات بشرية دفعت بها ميليشيات الحوثي من صنعاء والجوف، عبر خطوط فرعية نحو جبهات «الكسارة والمشجح وصرواح» والتي تعد بمثابة بوابة غربية لمأرب.

وشنّ الجيش اليمني، أمس، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة «الكسارة» غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيات الحوثي من مواقع عدّة كانت تتحصّن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات لميليشيات الحوثي وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

أتى ذلك، بعد أن عمدت الميليشيات الإرهابية إلى استقدام تعزيزات بشرية على مدى اليومين الماضيين، من 4 محافظات تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب، وتسببت الاعتداءات الحوثية بموجة نزوح واسعة في أوساط المدنيين، خاصة في مديرية «رحبة» التي تعرضت لقصف حوثي مكثف استهدف المدنيين والأعيان المدنية في المديرية بشكل مباشر.

وفي السياق، نقل متحدث المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي، عن قائد اللواء الثاني حرب بالجيش اليمني ‏العميد عبدالله الثري، قوله إن معارك طاحنة تخوضها قواته في جبهة معسكر «الخنجر» الاستراتيجي بمحافظة الجوف.

وأكد المتحدث العسكري في بيان أن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات شرسة لميليشيات الحوثي على مواقعه في الجهة الغربية من معسكر «الخنجر» الاستراتيجي.

وحسب المسؤول العسكري، فإن المعارك الطاحنة، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة حيس أمس، اشتباكات بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة انتهت بإخماد تحركات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية فادحة في صفوفها، فيما قتل اثنان وجرح 4 آخرون من القوات المشتركة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران صوب مدينة «حيس» من محورين وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة، قبل أن تلوذ الميليشيات بالفرار من حيث أتت صوب الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، مخلفة وراءها عدداً من جثث عناصرها في خطوط التماس. وأكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة عززت سيطرتها في خطوط التماس والمنافذ التي حاولت ميليشيات الحوثي التسلل منها.