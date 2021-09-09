التحالف الحاكم في السودان يوقع إعلاناً سياسياً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

وقع أكثر من 30 حزباً وتياراً سياسياً في السودان أمس، إعلاناً سياسياً جديداً لتوحيد قوى «إعلان الحرية والتغيير» بهدف ضمان نجاح الفترة الانتقالية والوصول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها والتخطيط لخوض التحالف الانتخابات العامة المقبلة بصيغة مشتركة.

وتضمن الإعلان الذي جاء تحت اسم «الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية» 17 مهمة جديدة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بالسودان.

وعبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال حفل التوقيع عن سعادته بوحدة قوى الثورة، لكنه أعرب عن أمله في مشاركة قوى أخرى غابت متعهداً بالعمل مع «الحرية والتغيير» لإكمال وحدة كل القوى الثورية من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي سلس. وتأسس تحالف «قوى الحرية والتغيير» في يناير 2019 وقاد احتجاجات شعبية دفعت قيادة الجيش في 11 أبريل من العام نفسه إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير من منصبه وتشكيل حكومة بين التحالف السياسي المدني والعسكريين.