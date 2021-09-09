المغرب: بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء أمس، بتوقيت غرينتش، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 36% حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

وقالت في بيان، إن «عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، متواصلة في ظروف طبيعية، ووصلت إلى 36% حتى الآن».

وأفادت المصادر في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والإقليمية والنيابية، بلغت 23 بالمئة منتصف النهار، مقارنة بـ12 بالمئة ببقية مناطق المغرب.

وأدلى الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعداً في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصصت المملكة 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في بقية اللوائح الانتخابية.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز المرتبة الأولى، وتعيينه رئيساً للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.