وقفة احتجاجية للمعلمين في بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

نفذت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، أمس، اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت للمطالبة برفع الرواتب مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك وسط غلاء معيشي كبير في لبنان، حيث إن أساس راتب الأستاذ الثانوي يعادل أقل من 100 دولار، حسب سعر الصرف في السوق السوداء، وسط أسوأ أزمة تشهدها البلاد في الزمن الحديث. وفي سياق متصل، وقعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لميا يمين، مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 24 ألف ليرة «نحو دولار ونصف الدولار»، بدلاً من 8 آلاف ليرة يومياً، وفق ما تمثله الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار في السوق السوداء.