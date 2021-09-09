اعتقال 8 إرهابيين في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، القبض على 8 إرهابيين في الأنبار وبغداد. وقال الجهاز، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين في قضاء «الطارمية» وناحية «الرضوانية» بالعاصمة بغداد.

وأشار إلى أن الجهاز باشر بواجب بمحافظة الأنبار داخل أقضية «الفلوجة وهيت والكرمة»، حيث جرى القبض على أربعة من «الدواعش».

إلى ذلك، أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل 8 أشخاص في قرية «البو دور» العام الماضي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «المجرم اعترف باشتراكه مع بقية أفراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الجريمة جاءت انتقاماً منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية». وأضاف أن «المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من أجل إلصاق التهمة بهم»، مبيناً أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.